La polizia sequestra una sala giochi irregolare in viale Moncada

La scorsa notte, gli agenti delle volanti in transito in viale Moncada hanno individuato un locale al cui interno veniva abusivamente esercitata l'attività di gioco d'azzardo. Con l'ausilio altro personale fatto appositamente intervenire, si è proceduto ad identificare le persone sul posto, tra cui il titolare. All'interno del locale sono state rinvenute e sequestrate sei slot machine non registrate, e la somma complessiva di 192 euro, tra quanto vi era in cassa e quanto all'interno delle stesse slot machine. Anche il locale è stato sottoposto a sequestro e, insieme agli apparecchi, è stato affidato in custodia giudiziale al proprietario. Il titolare è stato inoltre denunciato in stato di libertà per esercizio abusivo di giochi d'azzardo. Tutti i presenti sono stati sanzionati amministrativamente per la violazione delle norme finalizzate al contenimento del Covid.