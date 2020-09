La Regione affida all'Università l'ex cinema Experia 

“Oggi presentiamo una importante operazione di recupero di un bene culturale e di servizio al mondo universitario qui a Catania”.

Così il governatore Nello Musumeci ha commentato l’affidamento in comodato perpetuo, da parte della Regione Siciliana all'università etnea, dell’ex cinema Experia per ospitarvi lezioni e attività didattiche.

“Un’opera al servizio degli studenti che crescono nel numero delle matricole - ha osservato il governatore siciliano -. Circa 300 posti a sedere in una sala ampia, dotata di tutti i necessari servizi tecnologici, sottraendola a sicuro degrado. Una procedura di recupero iniziata anni addietro e curata dalla soprintendenza per i Beni culturali di Catania”. Presenti alla sottoscrizione dell’accordo, questa mattina a Catania, sono stati oltre al presidente della Regione, il rettore dell’ateneo catanese Francesco Priolo, il direttore generale dell'Università Giovanni La Via, la soprintendente Rosalba Panvini e il presidente dell'Ersu di Catania Mario Cantarella.

“Questo significa collaborazione istituzionale fra la Regione da una parte e Università dall’altra - ha concluso Musumeci”. L'edificio, che sorge in via Plebiscito 782, è stato ristrutturato dalla Soprintendenza. Al suo interno ospita un grande auditorium e può contare su un ampio spazio esterno, una volta destinato a proiezioni estive. Con la stipula della convenzione, l'università si impegna a utilizzare l'immobile, provvedendo alla manutenzione ordinaria, compresi i servizi relativi alla vigilanza e alla pulizia. Alla Regione rimangono invece gli oneri della manutenzione straordinaria. Ersu e Soprintendenza potranno organizzarvi eventi culturali e ricreativi, in accordo con l'ateneo.