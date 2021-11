Laboratori di recitazione teatrale e cinema a San Giorgio,Librino Nesima e Monte Po

Sabato 27 novembre 2021 alle ore 10.00 nella “Sala De Curtis” di viaa Duca degli Abruzzi, 6a alla presenza dell’assessore ai servizi sociali Giuseppe Lombardo, del Direttore Confcooperative Catania Luciano Ventura, del Presidente della Cooperativa “Marianella Garcia” Giuseppe Scionti, della Direttrice dell’Oratorio “Giovanni Paolo II” Suor Ausilia Mendola, della P.O. Direzione comunale Famiglia e Politiche Sociale, Lucia Leonardi, verrà presentato il progetto ‘’Giovani spettacolari’ (finanziato con fondi della legge 285/97)’, - laboratorio di Cinematografia e Teatro, iniziativa promossa dal Comune di Catania in collaborazione con la Cooperativa “Marianella Garcia”, l’Ente Collegio Maria Ausiliatrice” (oratorio “Giovanni Paolo II”) e l’Associazione Culturale ‘’Arte in festa’’.

Nella stessa mattinata, a conclusione della presentazione dei laboratori teatrali la “Compagnia Stabile De Curtis” metterà in scena lo spettacolo “Lettura Martogliana: vita, sonetti, scene con accompagnamento musicale” con la regia di Francesca Litrico. Alla fine dell'esibizione i ragazzi presenti diaologheranno con gli attori e il regista dello spettacolo. Il progetto opererà in un contesto territoriale complesso (quartieri di San Giorgio/Librino e Nesima/Monte Po) in cui molti dati (devianza minorile, dispersione scolastica, povertà, maltrattamenti) testimoniano la gravità del disagio che investe i minori e le loro famiglie. La proposta di un laboratorio di Cinematografia e Teatro assume una rilevante valenza educativa ponendo al centro del percorso artistico il minore, le sue difficoltà e le sue insicurezze personali.

Tra gli obiettivi del progetto assumono rilevanza l'integrazione e potenziamento delle risorse territoriali per l'aggregazione e la socializzazione giovanile ma anche l'acquisizione di nozioni nell'ambito artistico/ teatrale e cinematografico. I destinatari diretti del progetto saranno circa 50 minori, italiani e stranieri compresi nella fascia di etá 13-17 anni. Destinatari indiretti le famiglie dei minori coinvolti nel laboratorio, studenti e docenti delle scuole e la comunità territoriale nel suo complesso per un totale di 100 beneficiari.

I laboratori avranno inizio lunedì 29 novembre 2021 e si svolgeranno nelle sedi dei due enti promotori: centro Diurno per Minori “Marianella Garcia” Nesima/Monte Po · Oratorio “Giovanni Paolo II” San Giorgio/Librino Il progetto si concluderà nel mese di luglio con un lavoro teatrale e cinematografico interamente realizzato dai ragazzi iscritti ai laboratori con la direzione artistica di Giovanni Grancagnolo e la regia di Francesca Litrico dell’associazione culturale ‘’Arte in festa’’/ Sala De Curtis.