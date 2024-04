Vanno in giro con arnesi da scasso, denunciati due presunti "topi d'auto"

Nel corso della serata di ieri, gli agenti delle volanti che erano in transito per via Colombo hanno notato due persone sospette nelle vicinanze di un’auto in sosta. Vedendosi scoperti, i malviventi hanno cercato di allontanarsi a bordo di un motorino, ma sono stati subito bloccati, controllati ed identificati. Si trattava di due pluripregiudicati catanesi, un 22enne e un 24enne. Quest’ultimo ha tentato maldestramente di disfarsi di una chiave modificata, usata solitamente dai ladri d'auto. E' stato sottoposto a perquisizione e gli sono state rinvenute addosso altre "chiavi adulterine" ed un coltellino a scatto. Inoltre, nelle parti intime aveva nascosto uno strumento obd, usato solitamente per bypassare le centraline delle auto da portare via illegalmente. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per "possesso ingiustificato di chiavi adulterate o grimaldelli", mentre al 24enne è stato contestato anche il reato di ricettazione, dal momento che nella sua abitazione sono stati rinvenuti sei gruppi ottici asportati da diverse vetture e dei quali lo stesso non è stato in grado di giustificare il possesso.