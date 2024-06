Ladri d'auto in "trasferta" ad Acireale: arrestati

Nel cuore della notte, due giovani catanesi, provenienti da Monte Po’, sono stati sorpresi dai carabinieri del radiomobile di Acireale mentre tentavano di rubare una Fiat Panda. L'operazione ha portato all'arresto di un 20enne e un 22enne per furto aggravato in concorso.

Intorno alle 2 di notte, i militari, pattugliando via Carlo Goldoni, hanno notato due auto ferme: una Fiat Panda bianca parcheggiata e una Fiat Nuova Panda grigia accostata. All'interno delle vetture, due uomini con i cappucci alzati: uno armato di un attrezzo nell'auto bianca e l'altro, nell'auto grigia, faceva da palo.

I carabinieri hanno immediatamente riconosciuto la situazione come un tentato furto d'auto. Hanno bloccato la via di fuga delle auto, impedendo la retromarcia del conducente. Il ladro, colto sul fatto nell'auto bianca, è sceso rapidamente per unirsi al complice nella Panda grigia, nella speranza di fuggire.

I militari hanno fermato i due, identificando il palo come un 22enne e l'altro come un 20enne, entrambi con precedenti penali. Durante la perquisizione, il 20enne è stato trovato in possesso di un chiavistello adulterato, un avvita-svita bulloni e un piccolo telecomando elettronico, strumenti destinati al furto dell'auto.

Gli accertamenti hanno rivelato che i due erano giunti ad Acireale con la Fiat Panda grigia, noleggiata dal 20enne. I carabinieri hanno restituito la Fiat Panda danneggiata alla proprietaria, una residente della zona.

I due arrestati sono stati posti a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto. Il 20enne, esecutore del tentato furto, è stato posto agli arresti domiciliari, mentre il 22enne, il palo, ha ricevuto l'obbligo di dimora a Catania e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

