La polizia arresta due ladri che tentano di rubare una Lancia Y

Nella notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana,gli agenti delle volanti hanno tratto in arresto due soggetti accusati del tentato furto aggravato di una vettura. Un equipaggio i in transito in via Acicastello, è stato fermato da alcuni cittadini che segnalavano due giovani intenti ad asportare una Lancia Y parcheggiata nella vicina via Teseo. Immediatamente giunti sul posto, gli operatori hanno notato i due soggetti, uno dei quali è stato sorpreso mentre danneggiava il nottolino della portiera lato conducente. Mentre l’altro agevolava le operazioni facendogli luce con la torcia del suo cellulare. Una volta accortisi della presenza della polizia hanno di allontanarsi, ma sono stati bloccati, cercando quindi di accampare scuse poco plausibili circa la loro presenza in quel luogo. I poliziotti hanno accertato che il cilindretto era stato asportato usando un grimaldello e tramite sala operativa hanno contattato la proprietaria del mezzo, che ha formalizzava denuncia presso gli uffici della questura. Con la perquisizione personale dei due ladri e della macchina da loro utilizzata sono stati rinvenuti numerosi arnesi atti allo scasso. Alla luce di quanto accertato, i due individui, entrambi catanesi, sono stati tratti in arresto e sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida innanzi al gip. Uno di loro ha dichirto false generalità in quanto affidato in prova ai servizi sociali con obbligo di permanere a casa di notte, ed è stato quindi denunciato anche per questo reato.