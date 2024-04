Ladri d'auto seriali in centro storico: denunciati grazie alle telecamere di videosorveglianza | Video

I carabinieri della stazione di Piazza Dante hanno denunciato due ladri di auto, beccati grazie a delle telecamere di sorveglianza posti in via Cimarosa, nelle vicinanze di largo Paisiello. I due complici, un 40enne e un 51enne entrambi catanesi erano già noti alle forze dell’ordine per altre vicende giudiziarie per reati contro il patrimonio. Il 25 gennaio scorso avevano rubato una Lancia Y, parcheggiata in via Luigi Rizzo e, il giorno seguente una Fiat Panda, in sosta lungo in via Domenico Cimarosa.

I carabinieri hanno avuto modo di osservare come il modus operandi, immortalato dalle telecamere dei sistemi di video sorveglianza posizionati in zona, fosse lo stesso per entrambi gli eventi.

Le indagini condotte dai militari hanno permesso così di riconoscere e denunciare all’autorità giudiziaria i due complici che, a distanza di mesi, pensavano sicuramente di averla fatta franca.