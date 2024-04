Rubano bici elettrica in centro, acciuffati grazie alle telecamere di sorveglianza

La polizia ha acciuffato due ladri di biciclette. In questo caso la bicicletta era una preziosa elettrica, del valore di mille euro. Subito dopo la denuncia del derubato, gli agenti si sono recati sul luogo del furto riuscendo a individuare la telecamera di un esercizio commerciale. Dalla visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, i poliziotti hanno accertato che due giovani, dopo essersi avvicinati alla bicicletta, si erano organizzati in maniera tale da portare a compimento il furto.

Uno dei due a far da palo, mentre l’altro armeggiava sulla catena con la quale il mezzo era stato assicurato a una palina delle della segnaletica stradale, riuscendo a reciderla per poi allontanarsi a bordo della bicicletta. Gli agenti del commissariato centrale, qualche giorno dopo, nel corso di un servizio serale attorno ai luoghi della movida, hanno fermato i responsabili riconosciuti quali autori del furto della bicicletta. I due catanesi, entrambi con svariati precedenti penali e condanne per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria per furto aggravato in concorso.