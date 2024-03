Tentano di scassinare la cassa automatica della metropolitana di Nesima, coppia arrestata

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato un 29enne pregiudicato di Biancavilla e una straniera di 36 anni, originaria delle Mauritius anche lei con precedenti, per il reato di tentato furto aggravato in concorso. L’altra notte, su disposizione della centrale operativa di Catania, una “gazzella” è stata inviata presso il parcheggio della metropolitana di Nesima in quanto le telecamere di videosorveglianza della zona, sorvegliata h 24 anche a distanza, avevano ripreso i due individui che stavano lanciando delle pietre contro una vetrata della biglietteria dell’azienda “Metropolitana Trasporti e Sosta”.

Grazie al coordinamento della centrale operativa, un altro equipaggio della radiomobile è giunto sul posto in modo da bloccare le eventuali uscite del parcheggio e precludere ogni possibile via di fuga ai malviventi. In pochi minuti, i carabinieri hanno raggiunto il posteggio, bloccando l’uscita e sorprendendo i due ladri che avevano già forzato una cassa automatica di erogazione dei biglietti rubando tutte le monete per circa 300 euro.

I due hanno comunque tentato di scappare alla cattura, non riuscendoci grazie all'intervento dei carabinieri che hanno così recuperato il denaro rubato, consegnandolo al responsabile della società. Gli attrezzi adoperati per forzare la cassa automatica sono stati sequestrati mentre i due malfattori arrestati dopo la convalida dell’autorità giudiziaria.