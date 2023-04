Ladri catanesi in trasferta, furto in casa del valore di 7 mila euro: individuati e arrestati

I carabinieri di Modica hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare di custodia in carcere, nei confronti di due catanesi ritenuti responsabili di rapina e lesioni personali in concorso. I due malviventi, 51 e 67 anni, lo scorso 24 marzo, in pieno giorno, si sono recati in trasferta a Pozzallo dove si sono introdotti in un'abitazione del centro, rubando gioielli in oro, orologi e denaro contante per un valore complessivo di oltre 7 mila euro. Il proprietario di casa, avendo ricevuto sul proprio telefono cellulare un alert del sistema di allarme antintrusione, installato nell'appartamento, vi si è recato immediatamente per verificare cosa fosse realmente accaduto e ha, così, visto una persona uscire dall'abitazione e chiudere la porta. Incrociati i due criminali all'interno del condominio e realizzato che si trattava dei ladri in questione, ha cercato di bloccarli intimando loro di restituirgli la refurtiva.

Dopo una colluttazione, i due malviventi hanno aggredito la vittima colpendola ripetutamente con delle gomitate sul costato. La vittima ha però inseguito a piedi i due ladri riuscendo a sottrarre ai due lo zainetto, risultato contenere esclusivamente gli arnesi atti allo scasso nonché il cilindretto della porta vano scale appena forzata. I carabinieri di Modica hanno ricostruito la dinamica dei fatti attraverso l'acquisizione dei filmati estratti da diversi sistemi di video sorveglianza presenti in zona, attraverso le dichiarazioni della vittima e di altri testimoni, nonché attraverso la rilevazione del numero di targa del veicolo utilizzato dai malviventi.