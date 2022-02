Rubano i fanali posteriori di una Smart in pieno giorno, tre arresti

Nella mattinata di sabato,gli agenti delle volanti sono intervenuti in piazza Trento dopo aver ricevuto la segnalazione di un furto in atto di parti di auto. Giunti sul posto, i poliziotti hanno appreso da alcuni testimoni che poco primam due uomini e una donna, di cui hanno fornito dettagliate descrizioni, avevano asportato i fanali posteriori di una Smart per poi allontanarsi precipitosamente a piedi su via Oberdan in direzione via Umberto. E' scattata l'allerta via radio agli altri equipaggi impegnati nell’attività di controllo del territorio, che sono riusciti ad individuare e bloccare i tre soggetti a poche centinaia di metri di distanza. I due uomini erano entrambi pluripregiudicati anche per reati con il patrimonio. Uno di essi era anche evaso dagli arresti domiciliari, mentre l’altro risultava sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora. Sottoposti a perquisizione personale, i tre sono stati trovati in possesso di 4 fanali posteriori asportati da altre Smart, un’autoradio con display touch screen, un cacciavite, un coltello a serramanico e due coltelli multifunzione. Sono quindi stati arrestati per il reato di furto aggravato in concorso e denunciati per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Il soggetto già ai domiciliari è stato tratto in arresto anche per il reato di evasione.