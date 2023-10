Ladri di fari beccati dalle volanti a San Cristoforo, un arresto e una denuncia

La polizia ha arrestato per ricettazione e lesioni a pubblico ufficiale un pregiudicato 40enne. Denunciato per ricettazione anche un 41enne che agiva in combutta con l'arrestato. I due sono stati beccati ieri mattina in via della Concordia a bordo di un'automobile ripresa da delle telecamere di video sorveglianza, sabato scorso, mentre si allontanava dal luogo di un furto di gruppi ottici da una vettura in sosta. I due hanno tentato di sfuggire al controllo degli agenti abbandonando la vettura sulla quale viaggiavano per ripararsi poi, maldestramente, sotto un furgone parcheggiato nella vicina via Belfiore.

Acciuffati e perquisiti dai poliziotti, i due uomini sono stati trovati in possesso di chiavi alterate, grimaldelli e altri arnesi da scasso. Entrambi sono risultati pregiudicati con a loro carico diversi precedenti penali. Durante le concitate fasi dell'operazione di cattura, uno dei due ladri ha tentato di sfuggire all controllo degli agenti tentando di scavalcare un muro, mentre l'altro ha aggredito due agenti. Un successivo controllo del mezzo su cui viaggiavano ha rivelato la provenienza furtiva dell'automobile. A causa della colluttazione uno dei due poliziotti ha rimediato una frattura al mignolo della mano sinistra, con una prognosi di 21 giorni. Prognosi di tre giorni, per una contusione al torace, per l'altro agente coinvolto nella bagarre.