Ladri di pneumatici beccati in azione dalla polizia

Nel corso della nottata una segnalazione ha allertato gli agenti che hanno trovato due catanesi in azione in via dei Piccioni

Sono stati arrestati dalla polizia per tentato furto aggravato i catanesi G. S., di 45 anni, e B. D. M., di 41 anni. Nel corso della nottata gli agenti sono stati allertati da una segnalazione e si sono recati in via dei Piccioni trovando la coppia "al lavoro" mentre asportava le ruote di una Lancia Ypislon. I malfattori sono stati bloccati e trovati in possesso di tutti gli attrezzi necessari per lo smontaggio delle ruote.