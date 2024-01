Coppia di ladri danneggia otto microcar nei pressi di un istituto scolastico catanese

Due giovani pregiudicati avevano preso di mira alcune microcrocar posteggiate nei pressi di un istituto scolastico in pieno centro, ma sono stati sorpresi dai carabinieri prima di riuscire a concludere il furto. I militari dell’Arma, nel corso di un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti dopo essere stati allertati dalla centrale del reparto operativo su segnalazione di un passante, che ha scorto due giovani intenti ad armeggiare furtivamente nei pressi delle microcar.

In una strada posta in prossimità di una scuola secondaria di 2° grado, gli operatori hanno trovato, esattamente come segnalato, due giovani vestiti con abiti di colore scuro in azione su una microcar di colore grigio.

Non appena si sono accorti della presenza dei militari, hanno tentato la fuga in direzioni diverse. Uno dei due è stato subito bloccato ed identificato per un 28enne. Mentre l’altro, riconosciuto dai carabinieri per un 23enne già noto per altre vicende, è stato intercettato presso la sua abitazione di Picanello. Qui il giovane, evidentemente consapevole di essere stato visto in volto dai carabinieri si è spontaneamente presentato ai carabinieri, seguendoli in caserma per le formalità di rito. L’auto sulla quale i due sono stati sorpresi ad armeggiare si presentava aperta con vari gravi danni, tra cui lo sportello lato passeggero completamente divelto, manomissione del cilindretto di avviamento e della scatola dello sterzo. Almeno 8 sono le microcar danneggiate dai due malfattori, mentre gli ignari proprietari seguivano le lezioni in classe.

I carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità di entrambi i giovani, nonostante avessero tentato di disfarsene gettandoli nell’abitacolo dell’auto in argomento, un martello da carpentiere, un cacciavite a taglio e una punta da martelletto in ferro, sottoposti a sequestro. Il 28enne ed il 23enne sono stati arrestati dai per tentato furto aggravato in concorso e sono stati posti a disposizione giudiziaria che, nel convalidare l’arresto, ha disposto per loro la sottoposizione agli arresti domiciliari.