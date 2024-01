Rubano alcuni binari ferroviari con un camion e fiamma ossidrica, la polizia li scopre e fuggono in bus: denunciati

La polizia ferroviaria di Catania ha denunciato a piede libero due persone, accusate di furto aggravato in concorso ed un altro per simulazione di reato. Gli inquirenti della Polfer hanno ricostruito il modus operandi di un gruppo di quattro persone che, alla fine di dicembre, era stato sorpreso da un istituto di vigilanza mentre asportavano binari in disuso utilizzati in passato per trasportare le merci nei capannoni. I ladri erano riusciti a fuggire, ma una ruota del mezzo che stavano utilizzando si è incastrato in una buca, costringendoli a fuggire a piedi e a bordo di un autobus del trasporto pubblico. La polizia ferroviaria ha immediatamente sequestrato il furgone con gru abbandonato sul posto, su cui erano caricati spezzoni di rotaie, nonchè due bombole, tubi e cannelli utilizzati per la fiamma ossidrica con cui erano state sezionate le rotaie. Gli agenti hanno perlustrato l’area con i colleghi della scientifica, cercando tracce utili per risalire agli autori del furto. Dall’analisi dei reperti rinvenuti sulla scena, tra cui una ricevuta di una stazione di servizio, e delle immagini della videosorveglianza dei capannoni, dell’autobus utilizzato per la fuga e della stazione di rifornimento, è stato possibile risalire agli spostamenti della banda e ad identificare due dei presunti autori del furto di binari, due catanesi di 49 e 59 anni. Dall’attività di indagine è anche emerso che, nella stessa mattinata del furto, la convivente di uno dei due indagati, aveva denunciato il furto del furgone utilizzato dai 4 ed è stata denunciata per simulazione di reato.