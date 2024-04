Da Catania a Siracusa per fare la spesa gratis: quattro denunciati per furto e ricettazione

Due donne di 25 e 28 anni sono state denunciate dalla polizia a Siracusa per furto, mentre un 27enne e un 29enne dovranno rispondere di ricettazione. Gli agenti delle volanti sono intervenuti in un supermercato di via Elorina, dove le due donne erano state bloccate per aver tentato di portare via generi alimentari per un valore di circa 260 euro. La merce, a cui avevano staccato il dispositivo anti-taccheggio era stata sistemata negli zaini.

Dalle immagini dell'impianto di video sorveglianza, però, è emerso che le due donne erano arrivate in compagnia di due uomini a bordo di un van parcheggiato nelle vicinanze. Nel veicolo gli agenti hanno trovato diverse buste con generi alimentari per un valore di circa 290 euro, rubati in un altro supermercato sempre in via Elorina. I due uomini sono stati denunciati per ricettazione. Tutta la merce è stata restituita ai responsabili dei due supermercati. I quattro denunciati saranno destinatari del foglio di via obbligatorio con divieto di far ritorno in città per almeno tre anni.