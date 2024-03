In giro a San Giorgio con l'auto appena rubata, 22 denunciato

La polizia ha fermato e denunciato, per furto aggravato, un pregiudicato catanese di 22 anni. Il giovane è stato beccato dagli agenti, in viale Biagio Pecorino, nella notte tra sabato e domenica, alla guida di un'automobile che è risultata essere stata rubata, quella stessa sera a Rosolini, in provincia di Siracusa. A mettere nei guai il pregiudicato è stato il controllo telematico sulle banche dati in uso alle forze dell'ordine che hanno permesso di scoprire, immediatamente, la provenienza furtiva dell'auto. Il veicolo è stato poi restituito al proprietario.