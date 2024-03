Rubava nei bar di Acireale: ladro seriale incastrato dalle telecamere

I carabinieri di Acireale hanno acciuffato l’autore di due furti avvenuti ai danni di due bar del centro della cittadina etnea. Il ladro è stato individuato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza dei due esercizi commerciali. I militari hanno, infatti, notato l'abbigliamento del ladro e nel corso dell’attività d’indagine è emerso come in entrambi gli eventi il soggetto indossasse lo stesso abbigliamento: un giubbotto smanicato rosso e un berretto utilizzato per nascondersi alle telecamere, ritrovati poi a casa del ladro.

La conoscenza del tessuto criminale del territorio da parte dei carabinieri, unito al dettaglio dei capi di abbigliamento, tratto dall’analisi delle immagini di videosorveglianza, hanno incastrato l’uomo, riconosciuto quale autore dei furti. Gli elementi investigativi acquisiti hanno permesso ai militari di stabilire che il 30enne fosse l’autore, oltre che dei due furti ai bar, anche di altri due analoghi episodi avvenuti nei giorni immediatamente precedenti, sempre nel circondario acese.