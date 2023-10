Trova un ladro in casa ed i parenti lo mettono in fuga: preso dagli agenti e denunciato a piede libero

Durante alcuni servizi di controllo nei quartieri catanesi, gli agenti della questura hanno intensificato i controlli anche in prossimità dei centri commerciali e nei quartieri cittadini in cui si verificano con maggiore frequenza reati contro il patrimonio. Sono state identificate complessivamente 289 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, insieme a 134 veicoli, ai cui conducenti sono state contestate 75 violazioni di norme del Codice della Strada. Inoltre, 3 sono i veicoli sequestrati, uno per mancanza di copertura assicurativa, ed è stata elevata una per guida con patente scaduta ed una per guida senza patente.

Ladro in un'abitazione di Barriera

La scorsa notte diversi equipaggi sono intervenuti in un’abitazione di Barriera in cui una donna aveva sorpreso un ladro tra le mura domestiche. Le grida della vittima hanno messo in allarme alcuni familiari che abitano al piano di sotto dello stesso stabile che, dopo aver raggiunto il suo appartamento, hanno ingaggiato una colluttazione col ladro, riuscendo a metterlo in fuga. All’arrivo della volante l’uomo è individuato e bloccato mentre tentava di allontanarsi. Si tratta di un catanese di 39 anni, denunciato (a piede libero) per i reati di tentato furto in abitazione e lesioni personali.

Furto d'auto in via Acquicella

Ieri notte una volante è intervenuta in via Acquicella Porto, in cui era stato segnalato il furto di un’auto. Giunti sul posto gli agenti hanno individuato due uomini a bordo di una Fiat 500 intenti a spingere una Fiat Tipo. Alla vista degli agenti, i due ladri hanno tentato la fuga abbandonando l’altro veicolo sul posto. Ne è nato un lungo inseguimento conclusosi in via Gramignani, in cui i fuggitivi hanno abbandonato la vettura, una Fiat Tipo, fuggendo a piedi. Poco dopo gli agenti, dopo una breve perlustrazione della zona, è stato individuato uno dei due soggetti che ha cercato nuovamente di darsi alla fuga, disfacendosi nel frattempo di due proiettili che gettava a terra. Dopo essere stato bloccato e dopo aver recuperato i due proiettili gli agenti hanno provveduto a perquisirlo, trovandolo in possesso di altri quattro proiettili nascosti all’interno di una tasca. Dagli accertamenti eseguiti in collegamento con la sala operativa è emerso che l'auto era effettivamente stata rubata ed è stato così possibile procedere con la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione illegale di munizioni e ricettazione.

Candelabri rubati in un centro commerciale

Nel corso del pomeriggio, invece, una volante è intervenuta in un negozio all’interno di un noto centro commerciale della periferia cittadina. Sul posto gli agenti hanno appreso dalla responsabile del punto vendita che, poco prima, due addetti alla sicurezza avevano bloccato prima dell’uscita un uomo che aveva asportato dal negozio due candelabri. Dopo aver acquisito la denuncia da parte della titolare e averle restituito la merce, i poliziotti hanno denunciato in stato di libertà l’uomo per il reato di furto aggravato.