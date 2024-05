Ladro di fari di auto fugge alla vista dei carabinieri: arrestato il complice

I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato per furto aggravato in concorso un 33enne catanese sorpreso, insieme a un complice, nel parcheggio di un centro commerciale della zona, dove un passante aveva segnalato un tentativo di furto di accessori su un'automobile. Raggiunta l’area indicata dal passante, i militari dell'Arma hanno notato una Fiat 500 X di colore rosso con il cofano anteriore aperto, con un uomo seduto al posto di guida. Accostata all'auto vi era un’altra Fiat 500 X di colore grigio dalla quale un altro uomo stava tentando di smontare i fari anteriori.

Il ladro, accortosi dell'arrivo dei carabinieri ha abbandonato i fanali già smontati, per scappare tra le altre auto parcheggiate fino a far perdere le sue tracce. Un altro equipaggio dei carabinieri ha bloccato nel parcheggio il complice a bordo della 500 X rosa. Continuano le indagini per identificare il ladruncolo fuggitivo.