Ruba merce in un supermercato, poi fugge e investe un poliziotto: arrestato 39enne

Gli agenti delle volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania, hanno tratto in arresto un uomo per rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e porto di oggetti atti ad offendere. L’uomo si era recato in un supermercato del quartiere Nesima quando, dopo aver preso alcuni prodotti, ha tentato di dileguarsi. Tuttavia, è stato fermato dai dipendenti del negozio che lo hanno invitato a svuotare lo zaino dove aveva nascosto la refurtiva. A quel punto, l’uomo ha provato ad eludere il controllo. Ma, accortosi che il personale addetto alla sicurezza aveva già chiamato la polizia, si è dato alla fuga disfacendosi della refurtiva.

Un poliziotto libero dal servizio, a quel punto, è intervenuto per fermarlo. Il fuggitivo ha provato ad allontanarsi, ma l'agente, che nel frattempo di era qualificato, si è posizionato davanti al veicolo, intimandogli di arrestare la marcia. Il malvivente ha proseguito la marcia, investendo il pubblico ufficiale e facendolo cadere a terra. Nonostante fosse ferito, il poliziotto è riuscito comunque ad annotare il numero di targa fornendolo ai colleghi della sala operativa della squadra volanti. L’auto è risultata intestata ad una società di autonoleggio e, grazie alle indagini eseguite in brevissimo tempo, il ladro è stato infine bloccato. All’ interno della vettura sono stati rinvenuti 2 grossi coltelli. L’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato hanno permesso di ricostruire le diverse fasi del ferimento. L'investitore, risultato essere un 39enne catanese, si trova ora presso il carcere di Piazza Lanza.