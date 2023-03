Mette in tasca degli occhiali e fugge senza pagare, ladro identificato grazie alle telecamere

I carabinieri di Caltagirone hanno denunciato un 45enne per furto aggravato. L'uomo è stato ripreso dal sistema di videosorveglianza di un negozio mentre rubava un paio di occhiali dal valore di 330 euro. Nel filmato si vede il presunto ladro prendere gli occhiali dagli scaffali e nasconderli nelle tasche del proprio giubbotto. La successiva identificazione è stata possibile in tempi brevi, in quanto si tratta di un soggetto già noto alle forze dell'ordine per altre vicende giudiziarie.