Si aggirava nelle vicinanze di scuole per "colpire" le auto dei genitori: denunciato

Il centro operativo sicurezza Cibernetica della polizia postale di Catania ha identificato e denunciato alla autorità giudiziaria un uomo di 61 anni, pregiudicato, responsabile di furto aggravato. In particolare, l’indagato sembra fosse solito aggirarsi nelle vicinanze di scuole primarie del centro storico ed attendere che i genitori parcheggiassero le auto per accompagnare i loro figli, approfittando di quella breve assenza per sottrarre furtivamente, rompendo il finestrino, borse ed altri oggetti lasciati nell’autovettura.

Grazie alla denuncia di una vittima ed all’ausilio delle videocamere posizionate nelle adiacenze si è riusciti a identificare l'uomo, bloccandolo mentre si trovava vicino ad una ennesima scuola. L’uomo, trovato in possesso di un martello e di una chiave inglese, ha ammesso le sue responsabilità e consegnato parte della refurtiva che aveva ancora nella sua disponibilità.