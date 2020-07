Sbarcati a Lampedusa arrivano a Catania: disposta l'espulsione

Nella giornata di ieri, gli agenti delle Volanti, durante un servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato nel quartiere Librino, in prossimità del presidio ospedaliero San Marco, due giovani extracomunitari di 23 anni, privi di qualsivoglia documento di riconoscimento. Grazie agli accertamenti eseguiti, di concerto con l’ufficio immigrazione, si è risaliti all’identità dei due: entrambi di nazionalità tunisina, e arrivati in Italia qualche giorno fa a Lampedusa. I due risultavano infatti essere stati già foto segnalati. Alla luce di quanto verificato, risultando irregolari sul territorio nazionale, è stato emesso nei loro confronti dal Prefetto di Catania un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera. In attesa dei necessari tempi tecnici per l’esecuzione del provvedimento prefettizio, il questore di Catania Mario Della Cioppa ha disposto l’immediato trasferimento dei due presso il Centro di Identificazione ed Espulsione di Bari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.