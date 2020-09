Piazza Peppino Impastato al buio per un guasto tecnico ai lampioni

I consiglieri della quarta municipalità Giuseppe Ragusa (M5S) ed Andrea Spina (Fdi) chiedono di ripristinare la pubblica illuminazione in un punto di aggregazione importante come Piazza Peppino Impastato. "Un'area pubblica naugurata nella scorsa legislatura - spiega Ragusa - ma mai portata al pieno utilizzo per via delle molte carenze. In ultimo, la mancanza di illuminazione che si è determinata da qualche giorno a questa parte, pare a causa di un guasto tecnico, che rende pericolosa la frequentazione della piazza nelle ore notturne".

"Il problema è stato già segnalato al servizio manutenzione - aggiunge Spina - e da una settimana attendiamo che qualcuno intervenga. Chiediamo quindi all'amministrazione di ascoltare le nostre richieste ed attivarsi per riportare la situazione alla normalità, pianificando al contempo altri interventi di recupero e valorizzazione".