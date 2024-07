Pregiudicato lancia oggetti dal balcone e si barrica in casa: la polizia fa irruzione

Un giovane residente in viale Grimaldi, a Librino, è andato in escandescenza iniziando a lanciare oggetti dal balcone. Alcuni residenti, allarmati dall'insolita situazione, hanno chiamato il 112 facendo scattare l'intervento della polizia, intervenuta sul posto con più volanti, dato che era stata segnalata la possibile esplosione di colpi d'arma da fuoco. Dopo aver fatto irruzione nello stabile, gli agenti sono riusciti rapidamente ad identificare l’abitazione segnalata, accertando la presenza del giovane, in stato di agitazione e assolutamente non collaborativo: si era trincerato dietro la porta senza avere alcuna intenzione di aprire.

A quel punto, per ragioni di sicurezza, gli operatori hanno indossato il giubbotto antiproiettile. Un episodio simile a quello capitato alla vigilia di Pasqua del 2023 in viale San Teodoro, quando un giovane pregiudicato sotto effetto di stupefacenti si barricò in casa, sparando diversi colpi di pistola. In quel caso fu necessario attivare le procedure di negoziazione facendo giungere anche da Palermo del personale specializzato e paralizzando un intero quartiere. Temendo che potesse ripresentarsi una situazione analoga, sul posto sono state fatti convergere anche altre volanti ed è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco, valutando perfino un distacco di energia elettrica per l'intero condominio in via cautelare.

Nel frattempo gli agenti sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo, un pregiudicato catanese di 33 anni, con precedenti in materia di stupefacenti. A quel punto è iniziata una complessa azione di persuasione. Per circa un’ora, i poliziotti hanno tentato di convincere l’uomo ad aprire la porta di casa. Quando sono riusciti a varcare la porta d'ingresso, hanno potuto verificare che non era armato, sebbene fosse molto agitato. Sfruttando un momento di distrazione del giovane, un poliziotto lo ha quindi bloccato, consentendo ai colleghi di perquisire l’abitazione. Nessuna arma era stata trovata all'interno. Successivamente, l'esagitato è stato affidato alle cure dei sanitari che lo hanno accompagnato presso l’ospedale San Marco per l’avvio della procedura del trattamento sanitario obbligatorio.