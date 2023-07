L’ospedale di Biancavilla è stato oggetto di un atto vandalico perpetrato da un cittadino straniero che, appena qualche giorno fa, è stato denunciato per danneggiamento. L'uomo pare abbia nuovamente preso a pietrate la vetrata del triage del pronto soccorso. I carabinieri hanno bloccato il responsabile dell'accaduto. Pare che l’individuo sabato sera si sia presentato nella struttura sanitaria per poi allontanarsi quando ha intuito che erano state allertate le autorità. Sono effettivamente intervenute due pattuglie e, intorno alle 3 di notte, l'uomo è ritornato nel nosocomio lanciando le pietre. Il personale sanitario ha allertato ancora una volta i militari, che lo hanno condotto in caserma.