Lancia Pu+Ra HPE, il manifesto del Brand per i prossimi 10 anni in anteprima in Sicilia Orientale il 6 ottobre, a Misterbianco, da Katane Auto

1- UN'AUTO CONCEPITA COME UNA CASA CON UN ARREDAMENTO PURO E RADICALE TIPICAMENTE ITALIANO

2- HOME FEELING E “SUSTAINABILITY PER UN AUTO CHE GUARDA AL FUTURO CON UN NUOVA VISIONE DELLA MOBILITA’ ELETTRICA

Sostenibilità ed efficienza sono i valori alla base della mobilità elettrica che oggi sta attuando una vera e propria rivoluzione globale, investendo il mondo industriale, finanziario e sociale. Questa è la strada che sta percorrendo Katane Auto che il prossimo 6 ottobre, alle 18, nei locali di Corso Carlo Marx, 71 di Misterbianco (Ct), presenterà in occasione di un aperitivo glamour a designer, stakeholder e giornalisti e clienti, la nuova Lancia Pu+Ra HPE, che riassume il modo di concepire e vivere l’automobile e introduce il brand per i prossimi 10 anni nell’era della mobilità elettrica muovendo da presupposti ambientali ed energetici.

“A partire dalla nuova Ypsilon, le nostre auto del futuro si ispireranno a Lancia Pu+Ra HPE.” Le parole di Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia. Quattro i valori che hanno guidato il marchio verso questo percorso di sostenibilità: reinterpretazione della tradizione, italianità, eclettismo e home feeling e che saranno illustrati venerdì durante l’evento promosso da Casa Lancia, che permetterà di scoprire la purezza e radicalità della nuova Pu+Ra HPE l’eleganza e le sue geometrie brutali, con 700 km di autonomia, la possibilità di effettuare una ricarica in poco più di 10 minuti e con un bassissimo consumo energetico sotto i 10kWh/100 km. Un’esperienza immersiva sempre più completa e nuova, che permetteranno passo dopo passo di potersi innamorare non solo di una macchina elettrica, ma del suo stesso concept di sostenibilità e innovazione, in un perfetto mix tra passato, presente e futuro. Il design della nuova Lancia Pu+Ra HPE è sofisticato e puro, ispirato al mondo dell'arredamento, grazie alla collaborazione con Cassina, leader nel settore dell’arredamento di alta gamma, per un’esperienza di “home feeling” tipicamente italiana. Un lavoro di squadra performante che ha coinvolto una squadra di architetti che hanno rappresentato appieno i principi dell’innovativo linguaggio di Design del Brand, puro e radicale, nel quale i volumi delle nuove vetture nascono per intersezione di forme elementari ed iconiche, come il cerchio e il triangolo, combinati con alcuni dettagli eclettici. Home feeling degli interni significa creare ambienti avvolgenti prendendo ispirazione dalle nostre abitazioni italiane per far “sentire a casa” il cliente ogni volta che entra in vettura. Il nuovo Concept Lancia è sostenibile e innovativo ed esula dal tipico linguaggio automobilistico, per una vettura che è al tempo stesso Eco-sostenibile, Emozionante ed Evoluta. Avvalendosi del proprio know-how, frutto di quasi 100 anni di storia, innovazione e ricerca, Cassina trasferisce la propria esperienza al settore automotive, focalizzandosi sui valori condivisi con Lancia, quali italianità, innovazione, tradizione e rispetto per l’ambiente. Si parte da alcuni complementi d'arredo che definiscono l'anima della casa e che sono stati trasferiti su Lancia Pu+Ra HPE: la centralità degli elementi imbottiti nella zona living, il tavolino, un elemento centrale “multifunzionale”, infine il calore del tappeto che richiama immediatamente ad un ambiente domestico con grande importanza rivestita dal colore e dalla coerenza dei materiali. Gli interni presentano forme iconiche e semplici che sfuggono al linguaggio tipicamente automobilistico. All’interno del concept viene ricreato uno spazio eclettico ispirato all'interior design, all’atmosfera delle abitazioni contemporanee, ad un'architettura fluida, con un'elevata attenzione ai dettagli, in una complessiva composizione di forme pure. L’ampia vetratura contribuisce ad inondare l’abitacolo di luce naturale, creando così un ambiente ospitale, uno spazio da vivere, che trasmette la sensazione tipica delle case accoglienti. Infine, le veneziane rinviano l'iconica Lancia Beta HPE e al mondo dell'architettura, proiettando luci e ombre naturali all’interno dell’abitacolo. Lancia Pu+Ra HPE è la prima massima espressione di “Sustainability by Lancia”, termine nato dalla crasi tra sostenibilità e stile. Un manifesto 100% elettrico, reinterpretando la tradizione che significa identificare materiali sostenibili con l’intento di riprogettare la tradizione Lancia con materiali innovativi, riciclati e riciclabili, prodotti con processi a loro volta sostenibili.