Largo Aquileia illuminata, un "progetto di riscatto" anche grazie a volontari e associazioni

Largo Aquileia a Catania è perfettamente illuminata in un contesto di rigenerazione urbana assolutamente importante. Il consigliere comunale Andrea Cardello plaude ad un intervento fondamentale ed a pochi passi dal corso Italia. “Da anni mi batto e mi faccio portavoce delle segnalazioni dei residenti, di questa parte di Catania, per rendere Largo Aquileia più vivibile e sicura. I pali della luce perfettamente funzionanti sono un primo passo in tal senso e a questo proposito desidero ringraziare il presidente della commissione comunale ai Lavori Pubblici Angelo Scuderi e tutti gli altri componenti della commissione, di cui io stesso ne faccio parte, per aver appoggiato immediatamente questo progetto di riscatto in un territorio dove i punti per socializzare sono molto pochi”.

Tanti i volontari e le associazioni che su Largo Aquileia hanno portato avanti un progetto di sviluppo dell’area pedonale. Semplici cittadini che moltiplicano gli sforzi per proseguire con tutte le attività di decoro e valorizzazione dell’area. “Alcuni anni fa qui furono rimossi otto pali della luce lasciandone appena uno funzionante - conclude Cardello- oggi, dopo un lavoro sinergico, la piazza dispone di una pubblica illuminazione degna di questo nome”.