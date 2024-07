Nuove denunce per i lavavetri di via Vincenzo Giuffrida

I poliziotti del commissariato Borgo Ognina hanno denunciato per accattonaggio molesto due lavavetri durante un controllo in via Vincenzo Giuffrida. Gli agenti hanno intercettato i due uomini, entrambi stranieri, mentre con le loro spazzole ed una bottiglietta d’acqua, importunavano gli automobilisti, costretti a subire il lavaggio del parabrezza ed a corrispondere una somma di denaro per la prestazione non richiesta.

Alla vista dei poliziotti, entrambi hanno tentato la fuga per poi essere bloccati ed accompagnati presso gli uffici del commissariato locale per gli adempimenti di rito. Gli attrezzi sono stati sottoposti a sequestro. Il reato contestato, l’accattonaggio molesto, prevede l’arresto da 3 a 6 anni e un’ammenda da 3000 euro a 6000 euro. Più volte, in passato, i poliziotti della questura sono intervenuti in questa ed in altre zone della città per compiere controlli analoghi.