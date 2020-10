Lavoratori ex "Delivery Express" assorbiti dalla Tda di Catania

Sessantotto lavoratori del settore logistica, ex dipendenti della Delivery Express su cui pendeva la “spada di Damocle” della perdita del posto di lavoro, dopo il licenziamento subito dalla società, sono stati assunti dalla TDA di Catania, dopo un accordo sindacale siglato il 28 settembre scorso con la Filt Cgil etnea. L’assunzione avverrà garantendo ai lavoratori le medesime condizioni contrattuali ed economiche di cui godevano in precedenza. “La chiusura di questo accordo è un grande successo della Filt Cgil di Catania – dichiarano il Segretario generale Alessandro Grasso ed il responsabile del settore Merci e logistica della Filt etnea, Paolo Sicura – che è riuscita a salvaguardare 68 posti di lavoro al termine di una trattativa complessa grazie all’assorbimento in TDA, alle stesse condizioni e con la garanzia dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori”. “Devo ringraziare in particolare il compagno Paolo Sicura – aggiunge Alessandro Grasso – per aver condotto e portato a termine brillantemente questa difficile vertenza, con grande soddisfazione dei lavoratori”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.