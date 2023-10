I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Catania hanno effettuato un’ispezione presso un esercizio di ristorazione nella periferia di Mascalucia, cui hanno preso parte anche i colleghi della tenenza locale. La titolare di un'attività di ristorazione, una 47enne catanese, è stata denunciata perché non aveva provveduto ad inviare 5 lavoratori dipendenti a visita medica periodica, da effettuare entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria. Nei locali dell’attività commerciale, la donna aveva fatto installare un impianto di videosorveglianza senza alcuna autorizzazione da parte dell’ispettorato territoriale del lavoro di Catania. Sono state quindi irrogate sanzioni amministrative per un importo di 14.400 euro per avere impiegato lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. E' scattato anche il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, per avere impiegato lavoratori in nero in misura pari al 62,5 per cento (5 lavoratori senza contratto su 8 presenti) ed è stata elevata sanzione amministrativa accessoria di 2.500 euro. Sono stati infine recuperati contributi Inps e Inail pari a 1.800 euro.