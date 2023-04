Scoperti sei lavoratori in nero in un bar e in un autolavaggio

La guardia di finanza di Catania ha ispezionato due esercizi commerciali, individuando sei lavoratori in nero. I finanzieri della compagnia di Paternò hanno scoperto in un bar cittadino su 8 dipendenti controllati, 3 erano irregolari ed uno di essi percepiva il reddito di cittadinanza. Mentre gli stipendiati regolari venivano retribuiti mediante pagamenti in contanti, in contrasto con quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2018 che prevede la tracciabilità delle retribuzioni. Un secondo controllo effettuato presso un autolavaggio paternese ha permesso di accertare che 3 lavaggisti presenti, tra cui un minorenne, erano sprovvisti di regolare contratto di lavoro dipendente. Nei confronti dei titolari degli esercizi commerciali è stata avanzata la proposta all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania della sospensione dell’attività.