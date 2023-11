Misure alternative al carcere, controlli dei carabinieri: 18 imprenditori denunciati

Il comando provinciale dei carabinieri ha avviato una campagna di controllo per quei detenuti ai quali è stato consentito lavorare fuori dalle carceri. L’attività è stata effettuata dai carabinieri, in collaborazione con i colleghi del nucleo ispettorato del lavoro, su 135 persone segnalate. Dalle indagini sono emersi 25 casi di sospetto impiego lavorativo dei destinatari del beneficio. Tra restanti 110 beneficiari delle misure alternative, alcuni sono risultati regolarmente assunti e altri non hanno invece mai intrapreso l’attività lavorativa.

Controlli a Bronte

A Bronte un'azienda del settore agroalimentare impiegava 11 lavoratori in nero. L'infrazione della norma è costata all'impresa una sanzione di 35mila euro. Durante gli accertamenti in un'altra azienda agroalimentare, in contrada Roccaello, sempre a Bronte, è stato controllato un operaio adranita di 39 anni, che è risultato essere sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L'operaio non era stato regolarizzato per tutti i periodi in cui aveva lavorato. Per il titolare dell'impresa è pertanto scattata una sanzione per lavoro nero pregresso di 3.600 euro. In contrada Ginestrola, i militari hanno accertato che una azienda agricola su 15 operai presenti al momento in azienda, ne impiegava ben 10 irregolarmente. I dieci operai infatti non erano mai stati assunti né sottoposti alla prevista sorveglianza sanitaria. In questo caso il proprietario della ditta è stato denunciato per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori e sanzionato con una multa di oltre 25mila euro. A suo carico anche la sospensione dell’attività lavorativa. Infine, grazie all’attività dei militari dell’Arma, è stato possibile recuperare contributi previdenziali e assistenziali per 10 mila euro.

Controlli a Biancavilla

In seguito a dei controlli effettuati, è stata revocata l’autorizzazione a recarsi a lavoro a un biancavillese sottoposto a misura di detenzione domiciliare. L'uomo, pur essendo titolare di una partita iva per l’esercizio di autolavaggio, non si era mai iscritto alla camera di commercio, non aveva fornito alcuna comunicazione al Comune sull’attività intrapresa e aveva utilizzato due lavoratori in nero.

Tra i vari casi emblematici emersi, quelli portati alla luce dai militari della compagnia carabinieri di Paternò, che hanno documentato come un 31enne del posto non si fosse da tempo presentato presso un frantoio di Contrada Cuturella, luogo di lavoro indicato all’Autorità Giudiziaria per ottenere il permesso. Analogamente il comando Arma di Acireale ha segnalato un 27enne della zona, che addirittura non aveva mai svolto nemmeno una giornata lavorativa in un fioraio di Aci Catena. Nel corso dei controlli, i militari hanno poi denunciato un 44enne catanese, che nonostante si recasse regolarmente a lavoro presso un ingrosso di pesce di Acireale, beneficiava indebitamente del reddito di cittadinanza, percepito dalla moglie. A seguire, l’Arma di Catania ha denunciato i titolari di 7 esercizi commerciali, per aver impiegato 18 lavoratori “in nero” e senza la prevista “sorveglianza sanitaria”, tra cui erano presenti 7 beneficiari della misura alternativa al carcere autorizzati a svolgere attività di lavoro.

Per queste aziende, una operante a Riposto nel settore dell’abbigliamento, una rivendita all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli e un autonoleggio di Catania, una ditta edile, un’officina meccatronica e un panificio di Misterbianco, nonché una ditta di fabbricazione di carta e imballaggi di Mineo, è stata disposta la sospensione delle attività commerciali interessate. Allo stesso modo, i carabinieri hanno invece sanzionato solo amministrativamente altri 3 imprenditori, rispettivamente titolari di una Macelleria ad Aci S. Antonio, di un vivaio a Catania e di un ingrosso di pesce ad Acireale, per aver occupato “in nero” altre 3 persone ai domiciliari.

Ancora i militari della compagnia di Paternò, sempre supportati dal Nil di Catania, hanno scoperto altri 2 detenuti domiciliari con permesso di lavorare, che prestavano la loro opera “in nero” e senza la prevista sorveglianza sanitaria. Si tratta, in particolare, di una carrozzeria di Adrano e di un bar-tabacchi di Biancavilla, che complessivamente su 10 lavoratori effettivi, ne avevano impiegati 7 senza contratto e visita medica; tra questi, vi erano appunto anche le 2 persone sottoposte alla misura alternativa al carcere. Per entrambe le aziende, è quindi scattata una maxi sanzione per un valore totale di 69.300 euro, il recupero dei contributi previdenziali e assicurativi per 16.500 euro e la sospensione imprenditoriale delle attività. A consuntivo dell’attività svolta in questi mesi, sono quindi stati complessivamente scoperti 50 lavoratori in nero e 12 irregolari, che hanno comportato la denuncia di 18 imprenditori per reati attinenti alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, statuto dei lavoratori L. 300/70, e reddito di cittadinanza L. 4/2019, con l’elevazione di multe per un totale di 350.000,00 euro, l’avvio del procedimento di sospensione di 15 attività imprenditoriali ed il recupero di contributi previdenziali e assistenziali per una somma complessiva di 90.000,00 euro.