Lavoratori in nero con reddito di cittadinanza, sanzionate due aziende

I poliziotti del commissariato di Caltagirone hanno scoperto due strutture, che operavano nel campo della ceramica, nelle quali lavoravano in nero impiegati percettori del reddito di cittadinanza. L'attività di controllo è stata effettuata insieme al personale dell'Ispettorato del lavoro di Catania ed al personale dell'Asp. Durante il controllo del green pass sui 48 dipendenti, gli agenti hanno notato che 6 di loro risultavano lavorare in nero.

In seguito ad ulteriori accertamenti è emerso che 2 dei lavoratori non in regola percepivano anche l'assegno mensile del reddito di cittadinanza. Elevate ai datori di lavoro sanzioni amministrative per un ammontare di circa 40.000,00 euro e diverse violazioni in materia di normativa sulla sicurezza sul lavoro. Il commissariato di Caltagirone, continuerà l'attività di controllo al fine di far emergere ulteriori anomalie presso le attività produttive e tentare, così, di arginare il fenomeno del lavoro nero.