Tutti i 331 lavoratori della Pubbliservizi verranno assunti dalla nuova Azienda Speciale

Al termine di una trattativa avviata giorno 3 maggio e protrattasi fino a ieri pomeriggio, è stato sottoscritto l’accordo di concertazione sindacale tra l’avvocato Mario Balsamo, Amministratore unico dell’Azienda Speciale Servizi Città Metropolitana di Catania e le organizzazioni sindacali tutte (firmatarie del contratto ed autonome). L’Azienda Speciale potrà adesso partecipare all’asta pubblica finalizzata alla acquisizione del ramo di azienda della Pubbliservizi spa oggi in liquidazione giudiziale e così acquisire l’asset generale (personale, mezzi e attrezzature) necessario all’avvio dei servizi. Formalizzata la acquisizione, la nuova Azienda potrà quindi da subito operare e già dal prossimo 16 maggio erogherà i servizi essenziali per la Città metropolitana di Catania. Tutti i 331 lavoratori già in forze alla Pubbliservizi spa verranno assunti dalla nuova Azienda Speciale. Sebbene le risorse economiche attualmente disponibili e messe a disposizione dell’Ente permetteranno all’azienda di formalizzare le assunzioni solo con contratti part-time, gli stanziamenti di bilancio già effettuati garantiscono la trasformazione dei contratti a tempo pieno già dal prossimo anno. Appare comunque probabile l’arrivo di nuove risorse finanziarie grazie alle quali l’Azienda Speciale potrebbe procedere subito ad un graduale aumento delle ore lavorate.

Il Commissario Straordinario Piero Mattei ha ringraziato l’avvocato Balsamo per la professionalità e l’operatività dimostrata nel condurre le operazioni in questo ristretto lasso temporale, i commissari liquidatori di Pubbliservizi spa per aver concorso fattivamente nel trovare le soluzioni più adeguate, e, non ultime, tutte le OO.SS. che attraverso un dialogo vivace ma costruttivo hanno condiviso queste non facili scelte che, pur chiedendo qualche temporaneo sacrificio, consentiranno alla Azienda Speciale di avviarsi fin da subito in maniera concreta, efficace ed immediata. Mattei, che ha avuto il completo supporto della struttura della Città metropolitana di Catania, ha inoltre rivolto un pieno e sentito ringraziamento a tutti i dipendenti ed alle loro famiglie per la comprensione e la pazienza dimostrate in questi mesi ma soprattutto per aver atteso la conclusione di questo difficile percorso senza ricorrere a manifestazioni esasperate di protesta.