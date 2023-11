Protesta dei lavoratori ex Pubbliservizi: "700 euro al mese, non si può mantenere una famiglia"

Sono i lavoratori della nuova "Servizi Città metropolitana di Catania”, ex Pubbliservizi. Circa 300 lavoratori passati nella nuova società da oltre sei mesi. Si occupano della manutenzione delle strade provinciali, delle scuole, dei musei provinciali e di tutto il patrimonio immobiliare dell'ente. Nel passaggio, hanno accettato una riduzione dello stipendio a circa la metà, oltre a un demansionamento.

E adesso stanno protestando perchè, come spiega uno dei lavoratori, non hanno prospettive per il futuro. "Riceviamo 700 euro mensili come forma da acconto da 6 mesi. Nessun piano di rilancio, nessun piano industriale e non si può campare così una famiglia… sempre solo belle parole ma nulla di concreto!".