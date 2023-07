Aeroporto, il nuovo terminal provvisorio sarà operativo dal 3 agosto

A che punto sono i lavori in aeroporto dopo l'incendio dello scorso 16 luglio? I disagi ai passeggeri continuano, ma continuano anche i lavori per tornare il più velocemente possibile alla normalità, nonostante uno slittamento delle previsioni iniziali. La società di gestione dello scalo internazionale di Catania questo pomeriggio è intervenuta con una nota riepilogativa in cui la dirigenza fa sapere che "nel pieno rispetto del cronoprogramma già comunicato, mentre proseguono i lavori di bonifica del terminal A, è quasi completo il nuovo terminal provvisorio che la Sac ha approntato insieme all’Aeronautica Militare tra il terminal C e il B. E' dotato di apparecchiature radiogene per il controllo dei bagagli da stiva e un varco Security per i passeggeri e i bagagli a mano".

"Consentirà, dalla mattina del 3 agosto - si legge ancora - di aumentare i voli da e per Catania da 10 a 14 all’ora. Nel frattempo, si prosegue anche con l’iter per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie a riaprire al pubblico il terminal A dopo la bonifica, "nelle more della riconsegna della struttura da parte delle aziende con personale altamente specializzato che stanno completando le operazioni prevista per il 2 agosto".