Aeroporto, il punto sui lavori: ieri operati 130 voli, si attende il completamento del "piccolo terminal"

Proseguono i lavori per la bonifica del terminal A, dopo l'incendio dello scorso 16 luglio, e quelli per il montaggio di nuove strutture in grado di potenziare l'accoglienza dei cittadini in transito presso l'aeroporto di Catania. Sac, società di gestione dello scalo etneo, comunica che, una volta ultimato l'allestimento del "piccolo terminal", una ulteriore tensostruttura messa a disposizione dall'Aeronautica Militare, sarà possibile operare 14 voli ogni ora da e per Catania. Questo avverrà non prima del prossimo martedì. La struttura prende forma nell’area accanto al terminal C dove, nel frattempo, sono stati allestiti 3 desk aggiuntivi al fine di agevolare le operazioni di check in. Ieri, intanto, sono 130 i voli operati da e per Catania - 65 arrivi e 65 partenze - e 17.000 i passeggeri transitati dallo scalo etneo. Numero che, sommato ai 6 mila operati dall’aeroporto di Comiso, porta i passeggeri transitati ieri dalla rete aeroportuale della Sicilia orientale a 23 mila. Per quanto riguarda, infine, le navette messe a disposizione da Sac per i passeggeri dirottati sugli altri scali, sono state 495 dal 18 luglio a oggi.