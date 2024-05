Catania si prepara all'estate, prende vita l'arena-teatro che ospiterà i concerti alla Villa Bellini | Video

Comincia a prendere forma l'arena-teatro allestita negli spazi del piazzale delle Carrozze all'interno della Villa Bellini e che ospiterà gli spettacoli, i concerti e gli appuntamenti in programma quest'estate a Catania. Il nuovo allestimento prevede la realizzazione di un palco in legno e una tribuna con soli posti a sedere. Un rinnovamento di primaria importanza che, insieme all’offerta ancora più ampia di proposte artistiche e di eccezionale livello, permetterà di valorizzare la principale location cittadina all’aperto, con 5 mila posti tutti a sedere, in un contesto ordinato e di tutela massima del giardino