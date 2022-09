Sidra sospende l'erogazione idrica in alcune zone del catanese per lavori

Nella mattinata di domani, mercoledì 28 settembre, per un improrogabile intervento di manutenzione straordinaria sulla rete, verrà sospesa l’erogazione idrica alle utenze ricadenti presso le seguenti zone: Sant’Agata Li Battiati, nello specifico: Via Umberto, Via Verga, Via Bellini, Via Roma, Via Francicanava, Via Gaetano Sanfilippo, Via Guicciardini, Via Machiavelli e traverse limitrofe; Gravina di Catania: Via Gramsci, Via Etnea, Via Nicola Coviello, Via Fratelli Bandiera, Via Gaetano Sanfilippo, Viale Autonomia, Via Zangrì e traverse limitrofe; Comune di Catania: Via Brescia, Via Pavia, Via Como, Via Vigevano, Via Galermo (parte alta) Via Sebastiano Catania (parte alta), Via Poggio Lupo e traverse limitrofe; Misterbianco presso Via della Zagara (civici in prossimità Via Galermo). Il ripristino dell’erogazione è previsto per il tardo pomeriggio.