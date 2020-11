Si consegnano i lavori di consolidamento del ponte sulla provinciale 181

Si svolgerà domani, alle 12 e 30, un sopralluogo dell'assessore alle Infrastrutture della Regione siciliana, Marco Falcone, in occasione della consegna dei lavori di consolidamento e riqualificazione del ponte sulla strada provinciale 181 sul fiume Caltagirone, nel Comune di Mineo. "Il Governo Musumeci - dice Falcone - avvia il recupero di un'arteria chiusa da anni per mancata manutenzione, nell'ambito degli interventi di risanamento della viabilità interna che stiamo eseguendo in sostituzione delle ex Province ridotte ai minimi termini". "Investiamo più di un milione di euro sulla Sp 181 che collega Mineo alla statale 417 fra Catania e Gela, passando per la preziosa area archeologica di Paliké. Una strada strategica, dunque, sotto vari punti di vista che, dopo anni di stasi, vogliamo finalmente consegnare al territorio". Saranno presenti il sindaco di Mineo Giuseppe Mistretta, l'ingegnere capo del Genio civile di Catania Natale Zuccarello e il dirigente della Città metropolitana di Catania Giuseppe Galizia.