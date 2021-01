Lavori di ripristino in via Musumeci: deviazioni al traffico veicolare

Il tratto di via Musumeci, tra la via Umberto e piazza Trento, da lunedì 11 gennaio e per almeno tutta la prossima settimana, verrà chiuso al traffico veicolare con deviazione nelle vie adiacenti dei flussi di auto e moto, al fine di effettuare lavori di rifacimento del basolato lavico. Gli interventi disposti dal sindaco Salvo Pogliese con carattere di urgenza e indifferibilità, saranno realizzati da personale delle manutenzioni comunali e dunque in economia senza costi diretti per il Comune. Le sollecitazioni al ripristino del tratto di basolato di via Musumeci, dissestato da parecchi anni per carenza di manutenzione, sono giunte da residenti e commercianti della zona, dai rappresentati del terzo Municipio decentrato e dal comitato cittadino Vulcania. Il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro d’intesa con la Direzione Comunale Manutenzioni ha promosso e coordinato l’avvio dei lavori di risistemazione dell’asse viario che dureranno alcuni giorni. L’amministrazione comunale raccomanda agli automobilisti di utilizzare percorsi alternativi.