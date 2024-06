Piazza Marconi, da martedì lavori Enel distribuzione in orari notturni

Per consentire lavori di potenziamento nella distribuzione dell’energia elettrica, il comune di Catania ha disposto la chiusura al transito di via Palermo, da piazza Marconi fino a via Marsala, per tutti i veicoli eccetto residenti e mezzi di soccorso. La chiusura avrà luogo da martedì 2 luglio 2024 a venerdì 5 luglio 2024 e da lunedì 8 luglio 2024 a martedì 9 luglio 2024, nella fascia oraria notturna dalle 22 alle 07. Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione, sono stati predisposti percorsi alternativi per i veicoli provenienti da sud e da nord. Il traffico proveniente da via Palermo lato sud in direzione viale Mario Rapisardi sarà deviato su via Gesualdo Manzella Frontini, proseguendo poi su via Ragazzi del '99, corso Indipendenza e piazza Eroi D'Ungheria. Per chi proviene da via Palermo lato nord verso sud, il traffico sarà deviato su viale Mario Rapisardi, proseguendo su via Ragazzi del '99, corso Indipendenza e via Gesualdo Manzella Frontini.