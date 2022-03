/ Viale Kennedy

Lavori illuminazione della Plaia, fino al 31 maggio transito su unica carreggiata

Per consentire i lavori di manutenzione straordinaria per l’impianto di illuminazione pubblica della Plaia, sino al prossimo 31 maggio sarà possibile transitare sul viale Kennedy, strada provinciale 53var, usando una sola corsia, in ambedue i sensi di marcia