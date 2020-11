Doppio senso di circolazione sulla A19 all'altezza del viadotto Brocato II

A partire da lunedì 16 novembre saranno attivati gli interventi di ripristino delle solette del viadotto Brocato II sulla carreggiata dell'autostrada "Palermo-Catania" in direzione del capoluogo etneo. Per consentire l'esecuzione delle lavorazioni, la carreggiata in direzione Catania sarà chiusa al traffico dal chilometro 31,400 al chilometro 33, con istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta.