Viagrande, in corso i lavori di manutenzione del centro sociale di via Vittorio Emanuele

“Nell’ambito dell’ampia azione di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale compiuta in questi anni, sono già in corso lavori nel centro sociale di via Vittorio Emanuele; si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria che tornerà a far splendere la struttura” lo rende noto il sindaco di Viagrande, Francesco Leonardi.

“In questi ultimi anni l’immobile è stato adibito a più usi, con le opere in corso contiamo di restituire alla cittadinanza un’ulteriore luogo, piccolo ma versatile, da impiegare per convegni, rappresentazioni teatrali, mostre ed esposizioni: uno spazio a disposizione delle associazioni viagrandesi” aggiunge Leonardi.

“I lavori riguardano ogni singolo aspetto dell’immobile, dalla sostituzione del pavimento, alla tinteggiatura degli interni e degli esterni, passando per il ripristino degli infissi ed il rifacimento dei servizi igienici” prosegue il sindaco di Viagrande. “Le opere sono finanziate con fondi comunali, per un costo complessivo di circa 94mila euro, 74mila per i lavori, 20mila i fondi a disposizione” conclude il primo cittadino.