Gravina, in corso lavori di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione

A Gravina è in corso un intenso programma di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale. Nello specifico le attività riguardano la messa in sicurezza degli impianti, l'efficientamento energetico con la sostituzione delle vecchie plafoniere con moderni apparecchi a led che comporteranno un notevole risparmio energetico oltre che il potenziamento dell'illuminazione.

Sono, inoltre, oggetto di realizzazione nuovi impianti di illuminazione come, ad esempio, in via Salvo D'Acquisto - in cui è divenuto di proprietà comunale il nuovo tratto in fase di urbanizzazione a seguito della vertenza CO.GE.P. - dove per la prima volta stanno avendo inizio i lavori di posa in opera.

Il Sindaco di Gravina Massimiliano Giammusso sottolinea come "tali lavori di manutenzione straordinaria siano stati fortemente voluti dopo aver preso visione della consistenza degli impianti di pubblica illuminazione necessitanti di urgente manutenzione e si è profuso un grande impegno lavorativo congiuntamente ai tecnici del V Servizio - Manutenzioni - nelle persone del responsabile, Salvatore Contrafatto e del progettista, Santo Di Dio e grazie anche ad una intensa attività di ricerca di notevoli risorse economiche tese a modernizzare ed efficientare l'ormai obsoleto impianto pubblico".

Ed aggiunge: "Anche questo intervento rientra fra quelli in programma tesi ad eliminare i disagi dei residenti negli immobili del fallimento ex CO.GEP. a seguito della vittoria nei giudizi amministrativi che l'Amministrazione comunale è riuscita a riportare garantendo la validità della convenzione urbanistica e consentendo, inoltre, il riconoscimento del diritto al pagamento degli oneri di urbanizzazione e al trasferimento di terreni, strade ed opere di urbanizzazione previsti".

L'assessore alla pubblica illuminazione, Federica Ingaglio, sottolinea dal canto suo "la volontà di percorrere la strada di una Gravina sempre più Green anche per quanto riguarda l'illuminazione cittadina come già mostrato dai lavori di efficientamento recentemente realizzati presso le scuole comunali. Peraltro le attività da realizzare non si fermeranno solamente a ciò: saranno, infatti, messi in sicurezza e potenziati anche i quadri elettrici della pubblica illuminazione e sostituiti gli impianti semaforici con corpi a LED, ma saranno illuminati pure i passaggi pedonali situati in prossimità degli stessi al fine di garantire una maggiore sicurezza ai pedoni durante le ore notturne".

All'inaugurazione dei lavori relativi al nuovo impianto di illuminazione in via D'Acquisto erano presenti il sindaco Massimiliano Giammusso, il vicesindaco Claudio Nicolosi, gli assessori Federica Ingaglio (Pubblica illuminazione) e Filippo Riela (al Patrimonio) da sempre referente di quanti in via D'Acquisto risiedono, i consiglieri Carmelo Inveninato, Tommaso Maltese e Mirko Marcantonio, l'ing. Santo Di Dio responsabile del procedimento, il geom. Salvatore Contrafatto responsabile del V Servizio e l'esperto del sindaco alla Protezione civile Gen. Francesco Polizzi, oltre ai rappresentanti della ditta appaltatrice e diversi cittadini.