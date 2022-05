Iniziato il restauro del sottopasso di via Sant'Euplio

Il sottopasso del Giardino Bellini in via Sant’Euplio si appresta a rinascere a nuova vita, grazie a un intervento di riqualificazione disposto dall’amministrazione comunale di Catania ed eseguito dalle manutenzioni comunali. Sono già in corso, per concludersi ai primi giorni di giugno, i lavori di ripristino delle pareti di circa cinquanta metri del tratto di via Sant’Euplio, danneggiati da atti di vandalismo e carenza di manutenzione. Le ultime cure risalgono a oltre un decennio addietro. I fondi stanziati, circa 40 mila euro sono stati prelevati dalla tassa di soggiorno, la cui gestione per conto del Comune è affidata al capo di gabinetto Giuseppe Ferraro.L’obiettivo è restituire decoro ed eleganza al sottopasso sulla villa Bellini. Gli interventi delle maestranze stanno riguardando il rifacimento delle contro pareti murarie, il recupero e la tinteggiatura degli spazi esterni con l’utilizzo di ponteggi. Infine, tutta l’area del sottopasso verrà illuminata con luci a led.