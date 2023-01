Al via i lavori di messa in sicurezza della scuola media Pirandello di Riposto

Sono stati appaltati e prenderanno il via in settimana i cantieri per la messa in sicurezza della scuola media Luigi Pirandello di via Mattarella. I lavori nel plesso dipendente dal Comprensivo Verga sono stati finanziati dall’Agenzia per la Coesione Territoriale (fondi per l’edilizia scolastica) che, per l’annualità 2022-2023, ha stanziato in favore del Comune di Riposto, circa 120 mila euro. E, in vista dell’avvio dei lavori di messa in sicurezza della sede scolastica - che resterà chiusa fino alla prossima primavera - stamane è stato effettuato un sopralluogo, alla presenza dell’impresa che eseguirà gli interventi manutentivi, cui ha preso parte il sindaco Enzo Caragliano. Con lui gli assessori ai Lavori pubblici, Rosario Caltabiano e alla Pubblica Istruzione Paola Emanuele, unitamente al funzionario dell’Ufficio tecnico, Orazio Di Maria e la dirigente scolastica del Comprensivo Verga, Cinthia D’Anna.

Come ha sottolineato il sindaco Caragliano, “gli interventi di restauro e di messa in sicurezza avranno la durata di circa due mesi. Il plesso resterà chiuso sino alla prossima primavera. Si procederà alla sistemazione, con carattere d’urgenza, delle opere in cemento armato e dell’intonaco, che si presentano cadenti e deteriorati, e inoltre il risanamento delle parti di pensilina ammalorate e dei muri perimetrali sgretolati dall’umidità. Si tratta dell’ennesimo intervento che mettiamo in atto in favore del nostro patrimonio immobiliare scolastico, la cui sicurezza degli edifici è sempre stata una nostra priorità ineludibile, come testimoniano i numerosi interventi eseguiti in questi anni in diverse sedi scolastiche che necessitavano di manutenzioni urgenti e improcrastinabili”.

“Interventi che nel plesso Pirandello – rimarca l’assessore ai Lavori pubblici, Rosario Caltabiano - si sostanzieranno con l’impermeabilizzazione delle terrazze esterne, allo scopo di eliminare le criticità derivanti dalle infiltrazioni di acqua piovana; saranno sostituiti i pluviali e le guaine. Mentre si interverrà, in particolare, in due aule allo stato interdette, sulla cui copertura occorre eliminare le infiltrazioni”. “Già da martedì 3 gennaio – soggiunge l’assessore alla Pubblica Istruzione, Paola Emanuele – prenderanno il via tutte le misure necessarie per evitare di intralciare l’attività didattica. Infatti è in programma il trasloco degli arredi scolastici, poichè, alla ripresa delle lezioni dopo le festività natalizie, i 200 studenti della Pirandello svolgeranno le proprie attività nel plesso “Galileo Galilei, per poi rientrare la prossima primavera in una scuola rimessa a nuovo, per assicurare una reale ed effettiva fruibilità degli ambienti didattici, essi stessi risorse educative che contribuiscono alla crescita degli studenti”.